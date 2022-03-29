Подоляк заявил, что все нарушения Женевской конвенции получат «юридические последствия»

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Представитель делегации Украины на переговорах Михаил Подоляк заявил, что все нарушения Женевской конвенции «будут иметь юридические последствия».
Подоляк заявил, что все нарушения Женевской конвенции получат «юридические последствия»
  • AP
  • © Maxim Guchek/BelTA Pool

«Все нарушения, которые имеют место, например плохое обращение с военнопленными или проявление плохого отношения к мирным гражданам... будут иметь юридические последствия и получат надлежащую юридическую оценку», — сказал он.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уведомил, что в Кремле видели эти «чудовищные кадры».

Замминистра обороны России Александр Фомин призвал украинскую стороны строго соблюдать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными и исключить пытки.

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