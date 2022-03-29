Подоляк заявил, что все нарушения Женевской конвенции получат «юридические последствия»

Представитель делегации Украины на переговорах Михаил Подоляк заявил, что все нарушения Женевской конвенции «будут иметь юридические последствия».

«Все нарушения, которые имеют место, например плохое обращение с военнопленными или проявление плохого отношения к мирным гражданам... будут иметь юридические последствия и получат надлежащую юридическую оценку», — сказал он.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уведомил, что в Кремле видели эти «чудовищные кадры».

Замминистра обороны России Александр Фомин призвал украинскую стороны строго соблюдать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными и исключить пытки.