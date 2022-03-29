В России призвали Украину соблюдать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными

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Замминистра обороны России Александр Фомин призвал украинскую стороны строго соблюдать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными и исключить пытки.
В России призвали Украину соблюдать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными», — сказал он по итогам переговоров.

Фомин также призвал Украину принять меры для исключения практики применения пыток в отношении российских военнопленных.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уведомил, что в Кремле видели эти «чудовищные кадры».

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