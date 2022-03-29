Российские агрокомплексы на юге сообщили о готовности трудоустроить беженцев из ЛНР и ДНР
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«Предприятие уже принимает участие в региональной программе по трудоустройству беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины. С этой недели на животноводческих объектах работают сотрудники из числа беженцев», — сообщили РИА Новости в «Агропромкомплектации» в Курской области.
В компании отметили, что все новые сотрудники устроены на работу официально в соответствии с Трудовым кодексом.
В агрокомплексе имени Н.И. Ткачёва в Краснодарском крае заявили о готовности принять около 1,5 тыс. человек и обеспечить их жильём. Кроме того, новые сотрудники получат доступ к программам поддержки и льготам.
«Мы готовы поддержать вынужденных переселенцев из соседних стран, предложив достойные условия труда и проживания», — приводит агентство сообщение предприятия.
Ранее в МЧС Донецкой Народной Республики проинформировали, что ведомство сформировало списки граждан, эвакуированных с территорий, контролируемых украинской стороной. Для тех, кто разыскивает своих близких, министерство организовало горячую линию.
Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Мариуполь по-прежнему остаётся горячей точкой.