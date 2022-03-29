Российские агрокомплексы на юге сообщили о готовности трудоустроить беженцев из ЛНР и ДНР

Короткая ссылка
В российских агрокомплексах на юге страны заявили о готовности принять на работу беженцев из Луганской и Донецкой народных республик.
Российские агрокомплексы на юге сообщили о готовности трудоустроить беженцев из ЛНР и ДНР
  • Gettyimages.ru
  • © StockRocket

«Предприятие уже принимает участие в региональной программе по трудоустройству беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины. С этой недели на животноводческих объектах работают сотрудники из числа беженцев», — сообщили РИА Новости в «Агропромкомплектации» в Курской области.

В компании отметили, что все новые сотрудники устроены на работу официально в соответствии с Трудовым кодексом.

В агрокомплексе имени Н.И. Ткачёва в Краснодарском крае заявили о готовности принять около 1,5 тыс. человек и обеспечить их жильём. Кроме того, новые сотрудники получат доступ к программам поддержки и льготам.

«Мы готовы поддержать вынужденных переселенцев из соседних стран, предложив достойные условия труда и проживания», — приводит агентство сообщение предприятия.

Ранее в МЧС Донецкой Народной Республики проинформировали, что ведомство сформировало списки граждан, эвакуированных с территорий, контролируемых украинской стороной. Для тех, кто разыскивает своих близких, министерство организовало горячую линию.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Мариуполь по-прежнему остаётся горячей точкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить