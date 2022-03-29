Российские агрокомплексы на юге сообщили о готовности трудоустроить беженцев из ЛНР и ДНР

В российских агрокомплексах на юге страны заявили о готовности принять на работу беженцев из Луганской и Донецкой народных республик.

«Предприятие уже принимает участие в региональной программе по трудоустройству беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины. С этой недели на животноводческих объектах работают сотрудники из числа беженцев», — сообщили РИА Новости в «Агропромкомплектации» в Курской области.

В компании отметили, что все новые сотрудники устроены на работу официально в соответствии с Трудовым кодексом.

В агрокомплексе имени Н.И. Ткачёва в Краснодарском крае заявили о готовности принять около 1,5 тыс. человек и обеспечить их жильём. Кроме того, новые сотрудники получат доступ к программам поддержки и льготам.

«Мы готовы поддержать вынужденных переселенцев из соседних стран, предложив достойные условия труда и проживания», — приводит агентство сообщение предприятия.

Ранее в МЧС Донецкой Народной Республики проинформировали, что ведомство сформировало списки граждан, эвакуированных с территорий, контролируемых украинской стороной. Для тех, кто разыскивает своих близких, министерство организовало горячую линию.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Мариуполь по-прежнему остаётся горячей точкой.