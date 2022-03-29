Пушилин заявил о сохраняющемся сосредоточении националистов в отдельных районах Мариуполя

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в эфире «России 24», что Мариуполь по-прежнему остаётся горячей точкой, где есть микрорайоны, в которых сосредоточены украинские националистические батальоны.
Пушилин заявил о сохраняющемся сосредоточении националистов в отдельных районах Мариуполя
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Мариуполь по-прежнему остаётся горячей точкой, но уже концентрация в районе Азовсталь чуть ли не единственная точка... Ещё несколько районов или микрорайонов, где сконцентрированы нацбаты», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «также горячей точкой остаётся и Марьинка».

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что силы республики освободили и установили полный контроль над 135 населёнными пунктами.

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