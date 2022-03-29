Пушилин заявил о сохраняющемся сосредоточении националистов в отдельных районах Мариуполя
- РИА Новости
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«Мариуполь по-прежнему остаётся горячей точкой, но уже концентрация в районе Азовсталь чуть ли не единственная точка... Ещё несколько районов или микрорайонов, где сконцентрированы нацбаты», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, «также горячей точкой остаётся и Марьинка».
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что силы республики освободили и установили полный контроль над 135 населёнными пунктами.