Пушилин заявил о сохраняющемся сосредоточении националистов в отдельных районах Мариуполя

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в эфире «России 24», что Мариуполь по-прежнему остаётся горячей точкой, где есть микрорайоны, в которых сосредоточены украинские националистические батальоны.

«Мариуполь по-прежнему остаётся горячей точкой, но уже концентрация в районе Азовсталь чуть ли не единственная точка... Ещё несколько районов или микрорайонов, где сконцентрированы нацбаты», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «также горячей точкой остаётся и Марьинка».

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что силы республики освободили и установили полный контроль над 135 населёнными пунктами.