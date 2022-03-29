Силы ДНР освободили и установили полный контроль над 135 населёнными пунктами

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что силы республики освободили и установили полный контроль над 135 населёнными пунктами.

«По состоянию на 29 марта 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 135 населёнными пунктами», — сообщает штаб в Telegram.

Отмечается, что в настоящий момент идут бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня проинформировало об обстреле Михайловки со стороны ВСУ.