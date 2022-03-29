В ДНР заявили об обстреле Михайловки со стороны украинских военных

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:10 — н. п. Новоселовка — н. п. Михайловка, выпущено четыре мины калибра 120 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Также в ДНР отметили, что военные Украины обстреляли Горловку. В сторону населённого пункта было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Ранее в Донецкой Народной Республике сообщили о пострадавшей в результате обстрела со стороны украинской армии восьмилетней девочке.