Восьмилетний ребёнок пострадал в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ

В Донецкой Народной Республике сообщили о пострадавшей в результате обстрела со стороны украинской армии восьмилетней девочке.

«Поступила информация о том, что в результате обстрела со стороны ВФУ н. п. Докучаевск по адресу ул. Матросова, 84 пострадала девочка 2014 г. р.», — говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК.

Отмечается, что данные о последствиях обстрелов продолжают поступать.

За минувшие сутки из-за огня со стороны ВСУ ранения получили 50 жителей освобождённых территорий в ДНР.

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов украинской стороной территорий Донецкой и Луганской народных республик.