Восьмилетний ребёнок пострадал в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ

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В Донецкой Народной Республике сообщили о пострадавшей в результате обстрела со стороны украинской армии восьмилетней девочке.
Восьмилетний ребёнок пострадал в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Поступила информация о том, что в результате обстрела со стороны ВФУ н. п. Докучаевск по адресу ул. Матросова, 84 пострадала девочка 2014 г. р.», — говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК.

Отмечается, что данные о последствиях обстрелов продолжают поступать.

За минувшие сутки из-за огня со стороны ВСУ ранения получили 50 жителей освобождённых территорий в ДНР.

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов украинской стороной территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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