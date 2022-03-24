Восьмилетний ребёнок пострадал в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ
- РИА Новости
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«Поступила информация о том, что в результате обстрела со стороны ВФУ н. п. Докучаевск по адресу ул. Матросова, 84 пострадала девочка 2014 г. р.», — говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК.
Отмечается, что данные о последствиях обстрелов продолжают поступать.
За минувшие сутки из-за огня со стороны ВСУ ранения получили 50 жителей освобождённых территорий в ДНР.
Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов украинской стороной территорий Донецкой и Луганской народных республик.