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СК возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов Донбасса

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов украинской стороной территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Уголовные дела возбуждены по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»), сообщается на сайте СК.

По информации следствия, с 21 по 23 марта 2022 года военнослужащие Вооружённых сил Украины и других украинских военных формирований «произвели массированные обстрелы городов Донецк, Горловка, Макеевка, Енакиево, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь, села Славное Марьинского района и посёлка Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики». 

В ходе этих атак погиб один и пострадали 28 мирных жителей, в том числе трое несовершеннолетних — 2006, 2008, 2015 годов рождения.

На территории ЛНР с 22 по 23 марта 2022 года пострадал один мирный житель.

В обеих республиках в ходе боевых действий повреждена жилая и энергетическая инфраструктура. 