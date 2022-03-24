За сутки из-за обстрелов ВСУ ранения получили 50 жителей освобождённых территорий в ДНР

В результате обстрелов украинской армии на освобождённых территориях ДНР ранения получили 50 мирных жителей.

«С 09:00 23 марта до 09:00 24 марта в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой Народной Республики, ранее освобождённой группировкой войск ДНР, ранены 50 человек», — сообщили в штабе территориальной обороны республики.

Всего за указанный период на всей территории ДНР ранения получили 57 человек из числа гражданского населения.

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