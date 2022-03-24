За сутки из-за обстрелов ВСУ ранения получили 50 жителей освобождённых территорий в ДНР

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В результате обстрелов украинской армии на освобождённых территориях ДНР ранения получили 50 мирных жителей.
За сутки из-за обстрелов ВСУ ранения получили 50 жителей освобождённых территорий в ДНР
  • РИА Новости

«С 09:00 23 марта до 09:00 24 марта в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой Народной Республики, ранее освобождённой группировкой войск ДНР, ранены 50 человек», — сообщили в штабе территориальной обороны республики.

Всего за указанный период на всей территории ДНР ранения получили 57 человек из числа гражданского населения.

Ранее стрингер RT Андрей Филатов снял на видео, как жители Мариуполя встречают российских военных.

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