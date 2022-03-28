Глава Чечни Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя осталось совсем недолго

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя осталось совсем недолго.
Глава Чечни Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя осталось совсем недолго
  • globallookpress.com
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«До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго», — написал Кадыров в Telegram.

Он добавил, что «российские военнослужащие дом за домом освобождают Мариуполь от нацистских бандформирований».

25 марта Кадыров сообщил, что чеченские бойцы очистили от банд Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделённый от остальных промышленной зоной «Азовстали».

Также сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать пытки и жестокое убийство жительницы Мариуполя боевиками из националистического полка «Азов».

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