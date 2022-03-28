Глава Чечни Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя осталось совсем недолго

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя осталось совсем недолго.

«До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго», — написал Кадыров в Telegram.

Он добавил, что «российские военнослужащие дом за домом освобождают Мариуполь от нацистских бандформирований».

25 марта Кадыров сообщил, что чеченские бойцы очистили от банд Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделённый от остальных промышленной зоной «Азовстали».

Также сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать пытки и жестокое убийство жительницы Мариуполя боевиками из националистического полка «Азов».