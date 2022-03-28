Глава СК поручил расследовать жестокое убийство женщины украинскими националистами

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать пытки и жестокое убийство жительницы Мариуполя боевиками из националистического полка «Азов».
Глава СК поручил расследовать жестокое убийство женщины украинскими националистами
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале СК.

«Сообщается, что украинские националисты из батальона «Азов» долгое время издевались над девушкой — жительницей Мариуполя, причиняя телесные повреждения. Её тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было обнаружено в подвале одной из школ города, где была база националистов», — отмечается в сообщении.

Ранее стрингер RT Андрей Филатов снял на видео штурм базы национального батальона «Азов» в Мариуполе силами Народной милиции ДНР и российской морской пехоты.

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