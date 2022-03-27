Бастрыкин поручил изучить факты жестокого обращения националистов с пленными военными России

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.
Бастрыкин поручил изучить факты жестокого обращения националистов с пленными военными России
  • © СК РФ

Об этом говорится на сайте СК России.

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими», — отмечается в заявлении. 

В ведомстве уточняют, что ранее в сети появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными. На распространённом в сети видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. 

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинского медика Геннадия Друзенко за призыв врачей мобильных госпиталей к насилию в отношении российских военнопленных. Друзенко призывал кастрировать военнопленных.

22 марта под Киевом 67 членов Вооружённых сил Украины и националистических батальонов сложили оружие и сдались в плен, RT опубликовал видео.

Отмечается, что раненым предоставили медицинскую помощь, также всех пленных обеспечили едой.

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