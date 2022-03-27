Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства расстрела мирных жителей в Запорожье.

Об этом говорится на сайте СК России.

«Председатель... поручил Главному следственному управлению СК России осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к ответственности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данное поручение было дано по факту появления в сети данных о том, что 17 марта в Запорожье на блокпосте украинские боевики открыли стрельбу по мирным гражданам, которые пытались покинуть город. В результате данной атаки двое местных жителей скончались, а ещё трое получили ранения.

Ранее Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.