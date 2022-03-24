Кадыров сообщил, что здание администрации Мариуполя освобождено от боевиков
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутёк», — сообщил Кадыров в Telegram.
Другие подразделения двигаются в параллельных направлениях города и «зачищают его от азовской нечисти», добавил он.
Ранее командир батальона сил Донецкой Народной Республики майор Олег Кокарев сообщил, что украинские военные пытаются покинуть Мариуполь под видом мирных жителей.