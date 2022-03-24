Кадыров сообщил, что здание администрации Мариуполя освобождено от боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что здание администрации Мариуполя освобождено. Об этом по радиосвязи рассказали чеченские бойцы зампреду правительства Чечни Адаму Делимханову.

«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутёк», — сообщил Кадыров в Telegram.

Другие подразделения двигаются в параллельных направлениях города и «зачищают его от азовской нечисти», добавил он.

Ранее командир батальона сил Донецкой Народной Республики майор Олег Кокарев сообщил, что украинские военные пытаются покинуть Мариуполь под видом мирных жителей.