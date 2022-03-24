Кадыров сообщил, что здание администрации Мариуполя освобождено от боевиков

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что здание администрации Мариуполя освобождено. Об этом по радиосвязи рассказали чеченские бойцы зампреду правительства Чечни Адаму Делимханову.
Кадыров сообщил, что здание администрации Мариуполя освобождено от боевиков
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутёк», — сообщил Кадыров в Telegram.

Другие подразделения двигаются в параллельных направлениях города и «зачищают его от азовской нечисти», добавил он.

Ранее командир батальона сил Донецкой Народной Республики майор Олег Кокарев сообщил, что украинские военные пытаются покинуть Мариуполь под видом мирных жителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить