Кадыров сообщил, что бойцы зачистили Левобережный район Мариуполя

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские бойцы очистили от банд Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделённый от остальных промышленной зоной «Азовстали».

«Над последним освобождённым здесь зданием окружной прокуратуры Левобережного района бойцы водрузили флаг, сообщил мне мой дорогой брат Султан Рашаев», — написал он в Telegram.

Кадыров пояснил, что гвардейцы полностью зачистили жилые кварталы в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.

«Последние недобитые остатки бандгруппы, ранее орудующей в Левобережном районе, понесли потери и скрылись в западном направлении. Теперь гвардейцы бросают свои силы на зачистку от азовских националистов других жилых районов Мариуполя», — добавил глава Чечни.

Также вечером 24 марта Рамзан Кадыров сообщил, что здание администрации Мариуполя освобождено от боевиков.

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