Турчак заявил, что Россия поможет восстановить Мариуполь

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Россия поможет восстановить Мариуполь после окончания специальной операции на Украине, сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Турчак заявил, что Россия поможет восстановить Мариуполь
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

Об этом он сказал в ходе посещения пункта временного размещения в посёлке Володарское в ДНР.

Город сильно пострадал в результате боёв, сотни домов разрушены или сгорели, отметил Турчак.

«Россия обязательно всё это восстановит. Сейчас важно обеспечить безопасность и восстановить тепловой контур в пострадавших домах. А сразу по окончании спецоперации в Мариуполь зайдут наши строители. Все навалимся», — написал он в Telegram.

Ранее стрингер RT Андрей Филатов снял на видео, как жители Мариуполя встречают российских военных.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, здание администрации Мариуполя освобождено.

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