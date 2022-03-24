Турчак заявил, что Россия поможет восстановить Мариуполь

Россия поможет восстановить Мариуполь после окончания специальной операции на Украине, сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Об этом он сказал в ходе посещения пункта временного размещения в посёлке Володарское в ДНР.

Город сильно пострадал в результате боёв, сотни домов разрушены или сгорели, отметил Турчак.

«Россия обязательно всё это восстановит. Сейчас важно обеспечить безопасность и восстановить тепловой контур в пострадавших домах. А сразу по окончании спецоперации в Мариуполь зайдут наши строители. Все навалимся», — написал он в Telegram.

Ранее стрингер RT Андрей Филатов снял на видео, как жители Мариуполя встречают российских военных.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, здание администрации Мариуполя освобождено.