Турчак заявил, что Россия поможет восстановить Мариуполь
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Об этом он сказал в ходе посещения пункта временного размещения в посёлке Володарское в ДНР.
Город сильно пострадал в результате боёв, сотни домов разрушены или сгорели, отметил Турчак.
«Россия обязательно всё это восстановит. Сейчас важно обеспечить безопасность и восстановить тепловой контур в пострадавших домах. А сразу по окончании спецоперации в Мариуполь зайдут наши строители. Все навалимся», — написал он в Telegram.
Ранее стрингер RT Андрей Филатов снял на видео, как жители Мариуполя встречают российских военных.
Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, здание администрации Мариуполя освобождено.