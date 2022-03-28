Подразделения ПВО ДНР сбили три украинские ракеты «Точка-У» за сутки

В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили о трёх украинских ракетах «Точка-У», сбитых за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки подразделениями ПВО Донецкой Народной Республики уничтожены три ракеты «Точка-У», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты. Глава ДНР Денис Пушилин заявил что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.

26 марта стало известно о сбитой ракете «Точка-У» в районе населённого пункта Ровеньки в ЛНР.