Мединский: новый раунд российско-украинских переговоров состоится 29—30 марта

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Новый раунд переговоров делегаций России и Украины пройдёт очно 29—30 марта. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.
Мединский: новый раунд российско-украинских переговоров состоится 29—30 марта
  • РИА Новости

«Сегодня прошёл очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», — написал Мединский в Telegram.

Ранее Мединский заявил, что Москва на переговорах с Киевом настаивает на комплексном договоре с учётом жизненно важных для России позиций.

По его словам, Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, но по основным политическим «фактически топчутся на месте».

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