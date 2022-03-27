Захарова заявила, что российско-украинские переговоры идут «ни шатко ни валко»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала «ТВ Центр» прокомментировала ход российско-украинских переговоров. По её словам, переговоры идут «ни шатко ни валко».

«Сейчас внимание всего мира приковано к тому, как проходят переговоры. Ни шатко ни валко, растягивают, затягивают», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Она отметила, что инициатива по началу переговорного процесса принадлежала украинской стороне.

«Это же была их инициатива, видимо, сигнал того, что они хотят переговоров. На самом деле они никогда за эти долгие годы их не хотели. Это всегда для них были манёвры для того, чтобы отвести взгляд, нарастить военные потенциал, продолжать изничтожать всеми способами, но при этом делать вид, что они, конечно, за мир и за переговорный процесс», — заключила Захарова.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва на переговорах с Киевом настаивает на комплексном договоре с учётом жизненно важных для России позиций.

По словам Мединского, Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, но по основным политическим «фактически топчутся на месте».