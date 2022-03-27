Российские военные врачи оказали помощь детям в Киевской области

В Киевской области российские военные медики оказали помощь девочке восьми лет и мальчику пяти лет с осколочными и огнестрельными ранениями.

Санитары ВДВ оказали первую помощь детям под миномётным обстрелом ВСУ, впоследствии авиацией эвакуировали их в полевой госпиталь. Сейчас жизни детей ничто не угрожает. Ранее в Донецкой Народной Республике сообщили о пострадавшей в результате обстрела со стороны украинской армии восьмилетней девочке. С начала военной специальной операции России в ДНР в результате обстрелов Вооружённых сил Украины пострадали 15 детей. Подробнее — в материале RT.