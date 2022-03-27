Российские военные эвакуировали 90 граждан России, Молдавии и Украины из Херсонской области

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Российские военнослужащие помогли безопасно эвакуироваться из Херсонской области 90 гражданам России, Молдавии и Украины, сообщает пресс-служба российского Минобороны.

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдавии и Украины», — сказано в сообщении.

Российские военные обеспечили безопасную погрузку всех желающих уехать из районов проведения военной спецоперации на автобусах и в составе автомобильных колонн на личном транспорте.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил, что силами российского Минобороны за минувшие сутки эвакуированы свыше 17,1 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.

Российская Федерация в ходе военной спецоперации на Украине продолжит ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех направлениях.

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