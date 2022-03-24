Минобороны России: за сутки эвакуированы более 17 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил, что силами российского Минобороны за минувшие сутки эвакуированы свыше 17,1 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.

«За прошедшие сутки без участия официальных властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 17 105 человек, из них 4095 детей», — заявил он.

Всего с начала проведения специальной операции эвакуированы более 401 тыс. человек, в том числе 84 865 детей.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила обмен с украинской стороной военнослужащих по формуле «десять на десять». Она отметила, что российское Минобороны провело большую работу по освобождению удерживаемых российских военнослужащих и гражданских моряков.