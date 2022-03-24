Москалькова подтвердила новый обмен пленными между Россией и Украиной
- © Пресс-служба Татьяны Москальковой
«Минобороны России проведена огромная работа по возвращению российских удерживаемых военнослужащих к себе домой. Подтверждаю информацию об обмене десяти удерживаемых на территории Украины российских военнослужащих на десять украинских военнослужащих», — сказала омбудсмен РИА Новости.
Она добавила, что также был проведён обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир».
«Мы также принимали участие в установлении контактов с украинской стороной по данному вопросу. Работа продолжается дальше в рамках поступающих ко мне обращений граждан», — сказала Москалькова.
21 марта омбудсмен заявила о состоявшемся первом обмене пленными между Россией и Украиной.