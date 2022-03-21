Москалькова сообщила о первом состоявшемся обмене пленными между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью журналисту Антону Красовскому в программе «Антонимы» заявила о состоявшемся первом обмене пленными между Россией и Украиной.

«Первый обмен состоялся… Девять человек наших (обменяли. — RT). Из них часть из того списка, который формируется у меня путём обращений», — сказала Москалькова.

Она также подтвердила, что девять россиян обменяли на мэра Мелитополя.

Москалькова добавила, что очень надеется, что стороны не будут затягивать «со списками, с карточками, с процедурами».

«Их ждут сегодня, сейчас. Это очень важно, чтобы они оказались дома», — сказала она.

Ранее Москалькова заявила о готовности к участию в любом формате обмена пленными с Украиной.