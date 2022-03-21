Москалькова сообщила о первом состоявшемся обмене пленными между Россией и Украиной
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«Первый обмен состоялся… Девять человек наших (обменяли. — RT). Из них часть из того списка, который формируется у меня путём обращений», — сказала Москалькова.
Она также подтвердила, что девять россиян обменяли на мэра Мелитополя.
Москалькова добавила, что очень надеется, что стороны не будут затягивать «со списками, с карточками, с процедурами».
«Их ждут сегодня, сейчас. Это очень важно, чтобы они оказались дома», — сказала она.
Ранее Москалькова заявила о готовности к участию в любом формате обмена пленными с Украиной.