Минобороны: Россия продолжит ежедневно открывать гумкоридоры на Украине

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев объявил, что Российская Федерация в ходе военной спецоперации на Украине продолжит ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех направлениях.

«Учитывая пассивность международных организаций, Российская Федерация и впредь будет ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех без исключения направлениях», — заявил Мизинцев.

Ранее спецкор RT Валентин Горшенин в стриме «Летучка» заявил, что жители освобождённых городов Украины и Донбасса рассказывают, что им никто не говорил о зелёных коридорах.

24 марта силами российского Минобороны были эвакуированы свыше 17,1 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.