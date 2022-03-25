Минобороны: Россия продолжит ежедневно открывать гумкоридоры на Украине

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Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев объявил, что Российская Федерация в ходе военной спецоперации на Украине продолжит ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех направлениях.
Минобороны: Россия продолжит ежедневно открывать гумкоридоры на Украине
  • РИА Новости

«Учитывая пассивность международных организаций, Российская Федерация и впредь будет ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех без исключения направлениях», — заявил Мизинцев.

Ранее спецкор RT Валентин Горшенин в стриме «Летучка» заявил, что жители освобождённых городов Украины и Донбасса рассказывают, что им никто не говорил о зелёных коридорах.

24 марта силами российского Минобороны были эвакуированы свыше 17,1 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.

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