Спецкор RT: жителям освобождённых городов Донбасса не говорили о зелёных коридорах

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Спецкор RT Валентин Горшенин в стриме «Летучка» заявил, что жители освобождённых городов Украины и Донбасса рассказывают, что им никто не рассказывал о зелёных коридорах.

«Первое, о чём говорят: не слышали они ни о каких зелёных коридорах, о том, что Россия их объявляла, со стороны украинской никто об этом не сообщал и вообще об этом не задумывался», — заявил он.

Горшенин отметил, что люди также рассказывали о том, что по ним стреляли украинские военные. Так, по его словам, один мужчина рассказал, что снайпер ВСУ работал прицельно по мирным жителям.

«Цитирую: «Как только мы пытались выйти из подвалов, чтобы перебежками как-то найти путь отхода, укрытия, начал работать снайпер прицельно, на наших глазах убиты два гражданских», — сказал он.

По его словам, люди в шоке от происходящего и ждут, когда всё это закончится.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска обстреляли во время эвакуации людей школу в Рубежном.

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