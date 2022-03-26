Политолог Дудчак поддержал заявление Володина о причинах кризиса на Украине

Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что кризис на Украине произошёл не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения.

С 2014 года на Украине началось «жесточайшее» подавление инакомыслия и игнорирование простых требований огромной части населения, отметил Дудчак.

«Эту проблему надо было решать. А мировое сообщество потакало украинской власти, когда она издевалась над населением... Ну, если 10 млн людей покинули страну с 2014 года, вероятно, не всех устраивало, что происходит на Украине, не от большого счастья они бежали», — пояснил специалист.

Происходящее на Украине, по словам эксперта, действительно можно считать настоящим геноцидом.

«Постоянные обстрелы, невозможность жить на этой территории. Вот так они пытались выдавить население. Самый обыкновенный геноцид, который западное «цивилизованное» сообщество просто не хотело замечать», — заключил собеседник RT.

Ранее Володин выступил с заявлением о том, что кризис на Украине произошёл по причине геноцида русскоязычного населения.

Он также подчеркнул, что Россия «встала на защиту наших граждан и соотечественников в Донбассе».