Спикер Госдумы Володин: заявления Байдена об Украине построены на колониальном мышлении

Заявления президента США Джо Байдена о судьбе Украины построены на понятной ему логике — исключительно в рамках колониального мышления, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Он также назвал американского лидера «несчастным человеком, застрявшим во времени холодной войны».

Володин напомнил слова Байдена о том, что вопрос территориальных уступок Украины зависит от решений Киева.

«Для Байдена не существует ценности человеческой жизни и свободы, ему чужды такие понятия, как общая история, вера, культура. Всё это для него лишь декорация, красивая ширма для достижения корыстных целей. Истинные ценности элит США — это территории, природные богатства, недра других стран и, самое главное, деньги, которые можно на них заработать», — считает председатель Госдумы.

По его словам, ради всего этого были развязаны войны в Ливии, Ираке, Афганистане, Югославии и Вьетнаме.

«В этом весь смысл американской внешней политики», — подчеркнул спикер.

Володин также отметил, что кризис на Украине произошёл не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения.