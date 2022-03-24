Байден заявил, что вопрос территориальных уступок Украины зависит от решений Киева

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Украине предстоит решать, на каких условиях будет достигнуто прекращение огня в стране, заявил президент США Джо Байден. При этом он не считает, что Киеву придётся идти на уступки по вопросам территорий.
Байден заявил, что вопрос территориальных уступок Украины зависит от решений Киева
  • AP

«Это полностью зависит от Украины, ничего об Украине без участия Украины... Я не думаю, что им придётся это сделать. Но есть переговоры, участником которых я не являюсь. Им выносить своё суждение», — цитирует его РИА Новости.

24 марта президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности российско-украинские переговоры.

В ходе совещания президент выразил сожаление в связи с медлительностью Киева на переговорах.

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