Байден заявил, что вопрос территориальных уступок Украины зависит от решений Киева
- AP
«Это полностью зависит от Украины, ничего об Украине без участия Украины... Я не думаю, что им придётся это сделать. Но есть переговоры, участником которых я не являюсь. Им выносить своё суждение», — цитирует его РИА Новости.
24 марта президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности российско-украинские переговоры.
В ходе совещания президент выразил сожаление в связи с медлительностью Киева на переговорах.