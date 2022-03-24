Путин обсудил с Совбезом российско-украинские переговоры

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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности российско-украинские переговоры. В ходе совещания президент выразил сожаление в связи с медлительностью Киева на переговорах.
Путин обсудил с Совбезом российско-украинские переговоры
  • РИА Новости
  • © Андрей Горшков

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости

«Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны», — сказал Песков.

Также была обсуждена макроэкономическая ситуация в России и антисанкционная тематика.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассчитывает на выполнение Украиной обязательств по международному праву.

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