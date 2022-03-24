Путин обсудил с Совбезом российско-украинские переговоры
- РИА Новости
- © Андрей Горшков
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
«Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны», — сказал Песков.
Также была обсуждена макроэкономическая ситуация в России и антисанкционная тематика.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассчитывает на выполнение Украиной обязательств по международному праву.