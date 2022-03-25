Президент Латвии Левитс заявил о необходимости прекратить импорт нефти и газа из России

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости прекратить импорт российских энергоносителей. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

«Да, в принципе, это чёткое решение. Мы должны прекратить это (импорт нефти и газа из России. — RT)», — заявил Левитс.

По его словам, власти Латвии прорабатывают свою позицию по вопросу оплаты российского газа в рублях.

«Есть определённые издержки. Нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем», — заключил Левитс.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

Премьер-министр Словении Янез Янша выразил уверенность, что в Европе «не будут платить за российский газ в рублях».