Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что радикальные украинские группировки применяют фашистские тактики времён Второй мировой войны.

«Радикальные украинские группировки используют тактику фашистов во время Второй мировой войны. Прикрываясь женщинами и детьми в качестве живого щита, нацисты устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военнослужащим», — заявил Антонов, его слова приводятся в сообщении посольства в Telegram.

Он также отметил, что украинские военные препятствуют гражданскому населению покинуть районы боевых действий, проводя насильственную мобилизацию.

Россия за сутки эвакуировала более 19 тыс. человек из опасных районов на Украине.

Жительница Мариуполя рассказала, что военные Вооружённых сил Украины используют квартиры мирных граждан как огневые точки.