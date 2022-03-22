Жительница Мариуполя рассказала, что ВСУ используют квартиры как огневые точки

Жительница Мариуполя рассказала, что военные Вооружённых сил Украины используют квартиры мирных граждан как огневые точки.

По её словам, украинские военные взломали квартиру, расположенную рядом с её собственной.

«В два часа ночи стучались ко мне в квартиру украинцы, говорили: «Военное положение, проверка документов». Я думала, мародёры это, не открыла. А потом соседка пришла ко мне, говорит: «А ты знаешь, что в Лёхиной квартире поселились [военные]? Гранатомёты тянули», — сказала она.

Женщина рассказала, что вскоре после этого её соседка погибла вместе со своей семьёй.

Ранее RT опубликовал кадры зачистки районов Мариуполя от боевиков нацбатальона «Азов».