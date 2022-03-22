Жительница Мариуполя рассказала, что ВСУ используют квартиры как огневые точки
- РИА Новости
- © Илья Питалев
По её словам, украинские военные взломали квартиру, расположенную рядом с её собственной.
«В два часа ночи стучались ко мне в квартиру украинцы, говорили: «Военное положение, проверка документов». Я думала, мародёры это, не открыла. А потом соседка пришла ко мне, говорит: «А ты знаешь, что в Лёхиной квартире поселились [военные]? Гранатомёты тянули», — сказала она.
Женщина рассказала, что вскоре после этого её соседка погибла вместе со своей семьёй.
Ранее RT опубликовал кадры зачистки районов Мариуполя от боевиков нацбатальона «Азов».