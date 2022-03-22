Минобороны: Россия эвакуировала за сутки более 19 тысяч человек из опасных районов на Украине

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Россия провела эвакуацию более 19 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР за сутки, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны: Россия эвакуировала за сутки более 19 тысяч человек из опасных районов на Украине
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«21 марта 2022 года без участия киевских властей из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 19 442 человека», — сказал Мизинцев на брифинге.

Он отметил, что среди эвакуированных 3448 детей.

По его словам, с момента начала спецоперации эвакуированы уже 366 182 человека.

Ранее сообщалось, что из Мариуполя за минувшие сутки в Донецкую Народную Республику эвакуировали более 600 человек.

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