Минобороны: Россия эвакуировала за сутки более 19 тысяч человек из опасных районов на Украине
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«21 марта 2022 года без участия киевских властей из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 19 442 человека», — сказал Мизинцев на брифинге.
Он отметил, что среди эвакуированных 3448 детей.
По его словам, с момента начала спецоперации эвакуированы уже 366 182 человека.
Ранее сообщалось, что из Мариуполя за минувшие сутки в Донецкую Народную Республику эвакуировали более 600 человек.