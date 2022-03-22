В ДНР за сутки эвакуировали из Мариуполя более 600 человек

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Из Мариуполя за минувшие сутки в Донецкую Народную Республику эвакуировали более 600 человек, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
В ДНР за сутки эвакуировали из Мариуполя более 600 человек
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«За минувшие сутки, с 08:00 21 марта до 08:00 22 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 619 человек, включая 134 ребёнка», — говорится в заявлении.

В настоящее время люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению МЧС ДНР.

Жительница пригорода Мариуполя ранее рассказала стрингеру RT Андрею Филатову, как боевики нацбатальона «Азов» прикрывались местными жителями.

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