В ДНР за сутки эвакуировали из Мариуполя более 600 человек
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«За минувшие сутки, с 08:00 21 марта до 08:00 22 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 619 человек, включая 134 ребёнка», — говорится в заявлении.
В настоящее время люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению МЧС ДНР.
Жительница пригорода Мариуполя ранее рассказала стрингеру RT Андрею Филатову, как боевики нацбатальона «Азов» прикрывались местными жителями.