Жительница пригорода Мариуполя рассказала, как ведут себя боевики «Азова» в городе

Жительница пригорода Мариуполя рассказала стрингеру RT Андрею Филатову, как боевики нацбатальона «Азов» прикрывались местными жителями.

«Азов»... вывел 250 человек наших, простых людей. Выстроил в ряд. Они шли сзади — «Азов». И с первых этажей начали стрелять по людям. Восемь человек убитых, четверо раненых... Это «Азов» стрелял», — сказала она.

По её словам, также боевики «отжимают» квартиры у местных жителей и используют их как огневые точки.

«Отбирают еду. Приезжают прям в дома и квартиры отжимают… Вот что они творят! Квартиры используют как огневые точки. Лично видела», — сказала она.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Киев дал указание нацбатальонам покидать Мариуполь под видом мирных жителей.