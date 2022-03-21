Жительница пригорода Мариуполя рассказала, как ведут себя боевики «Азова» в городе

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Жительница пригорода Мариуполя рассказала стрингеру RT Андрею Филатову, как боевики нацбатальона «Азов» прикрывались местными жителями.
Жительница пригорода Мариуполя рассказала, как ведут себя боевики «Азова» в городе
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Азов»... вывел 250 человек наших, простых людей. Выстроил в ряд. Они шли сзади — «Азов». И с первых этажей начали стрелять по людям. Восемь человек убитых, четверо раненых... Это «Азов» стрелял», — сказала она.

По её словам, также боевики «отжимают» квартиры у местных жителей и используют их как огневые точки. 

«Отбирают еду. Приезжают прям в дома и квартиры отжимают… Вот что они творят! Квартиры используют как огневые точки. Лично видела», — сказала она.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Киев дал указание нацбатальонам покидать Мариуполь под видом мирных жителей.

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