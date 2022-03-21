Минобороны России: Киев дал указание нацбатальонам покидать Мариуполь под видом гражданских

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские власти отдали указание националистическим батальонам покидать Мариуполь небольшими группами под видом мирных жителей.

«На фоне официального заявления Киева об отказе провести гуманитарную операцию, а боевикам — сложить оружие они лицемерно отдали указание националистическим батальонам покидать город небольшими группами под видом мирных жителей», — сказал Мизинцев.

По его словам, националистам дали указания переодеваться в гражданскую одежду и использовать любые возможности, в том числе гуманитарные коридоры.

Мизинцев добавил, что «бандиты незамедлительно начали выполнять этот приказ».

Он заявил, что 20 марта боевики из батальона «Азов» убили родителей двоих детей. После этого они, прикрываясь, этими детьми, на принадлежавшей семье машине пытались выехать по гуманитарному коридору в Запорожье.

«Но были выявлены и оперативно задержаны российскими военнослужащими, а дети спасены, им оказывается необходимая помощь», — рассказал Мизинцев.

Ранее стрингер RT Андрей Филатов рассказал о боевике «Азова», прятавшемся в частном доме в пригороде Мариуполя.