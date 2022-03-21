Стрингер RT рассказал о прятавшемся в частном доме под Мариуполем боевике «Азова»

Стрингер RT Андрей Филатов рассказал о боевике «Азова», прятавшемся в частном доме в пригороде Мариуполя.

«Пригород Мариуполя, посёлок Украина называется. В общем, чтобы не было каких-то недопониманий: гражданский объект, дом частный — и вот здесь сидел боевик «Азова», — рассказал он.

По словам Филатова, боевик «Азова» сидел в гражданском доме и оказывал сопротивление, поэтому его «подавили».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории Мариуполя остались ещё несколько тысяч представителей националистических батальонов.