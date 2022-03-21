Стрингер RT рассказал о прятавшемся в частном доме под Мариуполем боевике «Азова»
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«Пригород Мариуполя, посёлок Украина называется. В общем, чтобы не было каких-то недопониманий: гражданский объект, дом частный — и вот здесь сидел боевик «Азова», — рассказал он.
По словам Филатова, боевик «Азова» сидел в гражданском доме и оказывал сопротивление, поэтому его «подавили».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории Мариуполя остались ещё несколько тысяч представителей националистических батальонов.