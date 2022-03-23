Кустурица: актуальная ситуация является наследием «русофобского слоя истории»

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Сербский режиссёр Эмир Кустурица в разговоре с RT заявил, что ситуация в мире является наследием «русофобского слоя истории».

«Думаю, что сейчас мы имеем дело с наследием постоянного и крайне русофобского слоя истории и противостояния тому, что Россия предлагает последние 20 лет», — заявил Кустурица.

Он напомнил, что предложенное Россией партнёрство так и не было принято Западом.

«Если пережить то, что они с нами сделали, любой человек, который размышляет об истории, о последствиях некоторых действий, будет иметь более полное представление о том, что сейчас происходит», — заключил Кустурица.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост русофобии за границей.

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