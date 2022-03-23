Кустурица: актуальная ситуация является наследием «русофобского слоя истории»
«Думаю, что сейчас мы имеем дело с наследием постоянного и крайне русофобского слоя истории и противостояния тому, что Россия предлагает последние 20 лет», — заявил Кустурица.
Он напомнил, что предложенное Россией партнёрство так и не было принято Западом.
«Если пережить то, что они с нами сделали, любой человек, который размышляет об истории, о последствиях некоторых действий, будет иметь более полное представление о том, что сейчас происходит», — заключил Кустурица.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост русофобии за границей.