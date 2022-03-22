Лукашенко на фоне роста спроса поручил вырастить в Белоруссии 5 млн т сахарной свёклы
- РИА Новости
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Ответственность за реализацию соответствующей задачи глава государства возложил на вице-премьера республики Леонида Зайца.
«Если где-то надо дозакупить дополнительно семена сахарной свёклы под большие объёмы, вы знаете, где покупать», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Президент также отметил, что ряд продовольственных позиций к настоящему времени стали стратегическими товарами.
«Вы видите, что сегодня за сахар идёт война. К счастью, только в магазинах», — сказал он.
Вице-премьер России Виктория Абрамченко ранее заявила, что в стране нет предпосылок для дефицита продуктов питания.
По её словам, ажиотажный спрос на сахар и гречку отмечался ещё в начале пандемии.