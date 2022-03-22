Лукашенко на фоне роста спроса поручил вырастить в Белоруссии 5 млн т сахарной свёклы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вырастить на территории республики 5 млн т сахарной свёклы.

Ответственность за реализацию соответствующей задачи глава государства возложил на вице-премьера республики Леонида Зайца.

«Если где-то надо дозакупить дополнительно семена сахарной свёклы под большие объёмы, вы знаете, где покупать», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Президент также отметил, что ряд продовольственных позиций к настоящему времени стали стратегическими товарами.

«Вы видите, что сегодня за сахар идёт война. К счастью, только в магазинах», — сказал он.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко ранее заявила, что в стране нет предпосылок для дефицита продуктов питания.

По её словам, ажиотажный спрос на сахар и гречку отмечался ещё в начале пандемии.