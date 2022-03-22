Пентагон: оборонная помощь США на $800 млн пока не дошла до Украины

Оборонная помощь на $800 млн от Соединённых Штатов пока не дошла до Украины. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Мы убеждены, что это прибудет очень скоро. По крайней мере, первые партии начнут поступать в ближайшее время», — приводит РИА Новости сообщение.

По его словам, новый пакет помощи ещё дорабатывается.

Как подчёркивается, «ничего из этого ещё не прибыло».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что министры иностранных дел ЕС намерены принять политическое решение о выделении дополнительного €1 млрд Украине для закупок оружия.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.