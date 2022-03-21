ВС России нанесли ракетный удар по центру подготовки наёмников и националистов на Украине

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Армия России ночью 21 марта нанесла удар высокоточными крылатыми ракетами по центру подготовки иностранных наёмников и украинских националистов в Ровенской области. Уничтожены более 80 наёмников и националистов.
ВС России нанесли ракетный удар по центру подготовки наёмников и националистов на Украине
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«Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру подготовки иностранных наёмников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе Сельца.

20 марта российские военные нанесли высокоточный удар по базе подготовки Сил специальных операций ВСУ, где базировались иностранные наёмники.

Также 13 марта армия России нанесла удар высокоточным оружием по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском.

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