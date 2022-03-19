Экс-помощник президента США Болтон рассказал об ошибках Запада в ситуации с Украиной
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«США и НАТО на протяжении месяцев, а президент (США. — RT) Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск. Это было большой ошибкой», — заявил Болтон в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
По его словам, если бы Байден вообще не высказывался относительно ситуации вокруг Украины, «было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете».
«Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», — заключил Болтон.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал совершённые Западом ошибки в отношениях с Россией.
Комментируя слова Борреля, политолог Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что Запад слишком поздно признал свои ошибки.