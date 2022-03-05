В ЕП назвали ситуацию на Украине «величайшей угрозой» Европе со времён Второй мировой войны

Румынский европарламентарий Кармен Аврам назвала спецоперацию России на Украине «величайшей угрозой» Европе со времён Второй мировой войны. Такой тезис содержится в обращении политика к Еврокомиссии. С документом ознакомился RT.

«Сейчас восточноевропейские государства — члены ЕС начинают ощущать, что живут под нависшей тенью угрозы у собственных границ», — заявила Аврам и поинтересовалась у Еврокомиссии, какие меры там намерены принять, чтобы гарантировать безопасность на восточных границах ЕС.

Наряду с этим парламентарий спросила, какую поддержку и финансирование ЕК предоставит беженцам, а также Румынии и другим государствам ЕС, которым приходится справляться с наплывом мигрантов.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT выразил мнение, что подобные заявления носят пропагандистский характер с антироссийским подтекстом.

«К сожалению, в настоящее время мало политиков, которые способны объективно оценивать ситуацию, перспективы и деятельность тех или иных государств. Кроме того, пропаганда, которую мы сегодня наблюдаем в Европе и которую генерируют США, носит характер искусственного нагнетания напряжённости и искусственно фокусирует внимание на России, которой, собственно, и приписывают роль источника нагнетания напряжённости», — констатировал он.

Кроме того, комментируя тезис Аврам о «величайшей угрозе» для Европы, Оленченко подчеркнул, что ранее Россия чётко дала понять, какие цели преследует на Украине в рамках специальной операции по защите Донбасса.

«Российские государственные деятели отличаются от европейских и американских тем, что дорожат своим словом, достоинством и честью. Со стороны России на уровне политического руководства были объявлены цели спецоперации на Украине. В частности, Сергей Шойгу подтвердил: как только поставленные цели будут выполнены, Россия операцию завершит. Здесь, на мой взгляд, ясность должна быть полная», — уточнил собеседник RT.

Как отмечал 24 февраля президент России Владимир Путин, проводимая на Украине спецоперация стала вынужденной мерой, поскольку для страны возникли такие риски безопасности, что отреагировать другими средствами было невозможно.