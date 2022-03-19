Минобороны: более 2,7 млн человек на Украине попросили эвакуировать их в Россию

Более 2,7 млн человек с Украины обратились с просьбой эвакуировать их в Россию, заявил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило ещё 7223, а всего их в нашей базе данных уже 2 711 319 конкретных фамилий и конкретных адресов уже из 2093 населённых пунктов Украины», — рассказал он.

Украинские военные продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, отметил Мизинцев.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что позиция киевских властей не позволяет России эвакуировать с территории Украины всех желающих.

Он также отметил, что украинские радикалы продолжают использовать население в качестве живого щита.