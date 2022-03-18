В ООН сообщили о проблемах с цепочками поставки продовольствия на Украине

Данные Всемирной продовольственной программы (ВПП) показывают, что цепочки поставки продовольствия на Украине «разваливаются». Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«ВПП со своей стороны предупреждает, что цепочка поставки продовольствия страны разваливается», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

По его словам, «грузовики и поезда уничтожаются», «множество мостов разрушены, супермаркеты пусты».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что оценки западных стран по гуманитарной ситуации на Украине основаны на дезинформации.

Он отметил, что Россия разделяет озабоченности ООН гуманитарным кризисом, который складывается в ряде регионов Украины.