Небензя заявил, что оценка Запада гумситуации на Украине основана на дезинформации

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что оценки западных стран по гуманитарной ситуации на Украине основаны на дезинформации.

«Разница в том, что оценки некоторых, в частности западных, государств базируются, помимо ситуации с беженцами, на раздуваемой с самого начала российской специальной военной операции на Украине кампании дезинформации, которая берёт всё новые и новые высоты», — приводит слова Небензи ТАСС.

Он отметил, что Россия разделяет озабоченности ООН гуманитарным кризисом, который складывается в ряде регионов Украины.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в ряде городов достигла катастрофических масштабов.

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