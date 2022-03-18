Небензя заявил, что оценка Запада гумситуации на Украине основана на дезинформации
«Разница в том, что оценки некоторых, в частности западных, государств базируются, помимо ситуации с беженцами, на раздуваемой с самого начала российской специальной военной операции на Украине кампании дезинформации, которая берёт всё новые и новые высоты», — приводит слова Небензи ТАСС.
Он отметил, что Россия разделяет озабоченности ООН гуманитарным кризисом, который складывается в ряде регионов Украины.
Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в ряде городов достигла катастрофических масштабов.