Небензя заявил, что оценка Запада гумситуации на Украине основана на дезинформации

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что оценки западных стран по гуманитарной ситуации на Украине основаны на дезинформации.

«Разница в том, что оценки некоторых, в частности западных, государств базируются, помимо ситуации с беженцами, на раздуваемой с самого начала российской специальной военной операции на Украине кампании дезинформации, которая берёт всё новые и новые высоты», — приводит слова Небензи ТАСС.

Он отметил, что Россия разделяет озабоченности ООН гуманитарным кризисом, который складывается в ряде регионов Украины.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в ряде городов достигла катастрофических масштабов.