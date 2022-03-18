Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства организации тюрьмы в Мариуполе

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства организации тюрьмы в Мариуполе, где людей подвергали жестокому обращению. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства организации тюрьмы в Мариуполе
  • РИА Новости

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил... установить все обстоятельства организации в городе Мариуполе тюрьмы для противников государственного переворота на Украине 2014 года, а также для бойцов Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении.

По данным СК, в Мариуполе войска ДНР взяли под контроль здание под кодовым названием «Библиотека». Обнаружены доказательства, свидетельствующие о том, что там располагалась тюрьма, принадлежащая нацбатальону «Азов».

Как отмечается, в стенах данной тюрьмы «держали тех, кто выражал несогласие с действиями украинских властей, и подвергали их жестокому обращению».

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что все военные преступления в Мариуполе совершают «запертые в городе каратели».

По его словам, «именно эти нацисты батальона «Азов» восемь лет осознанно и с особой жестокостью уничтожали мирное население в Донецкой и Луганской республиках».

Также в Минобороны заявили, что здание больницы в Мариуполе было переоборудовано в опорный пункт «Азова».

На стороне украинской армии в составе нацбатальонов воюют в том числе ультраправые радикалы, которых в России обвиняют в показательных казнях и убийствах на почве расовой ненависти. 

Подробнее — в материале RT.

  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить