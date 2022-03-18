Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства организации тюрьмы в Мариуполе, где людей подвергали жестокому обращению. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил... установить все обстоятельства организации в городе Мариуполе тюрьмы для противников государственного переворота на Украине 2014 года, а также для бойцов Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении.

По данным СК, в Мариуполе войска ДНР взяли под контроль здание под кодовым названием «Библиотека». Обнаружены доказательства, свидетельствующие о том, что там располагалась тюрьма, принадлежащая нацбатальону «Азов».

Как отмечается, в стенах данной тюрьмы «держали тех, кто выражал несогласие с действиями украинских властей, и подвергали их жестокому обращению».

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что все военные преступления в Мариуполе совершают «запертые в городе каратели».

По его словам, «именно эти нацисты батальона «Азов» восемь лет осознанно и с особой жестокостью уничтожали мирное население в Донецкой и Луганской республиках».

Также в Минобороны заявили, что здание больницы в Мариуполе было переоборудовано в опорный пункт «Азова».

На стороне украинской армии в составе нацбатальонов воюют в том числе ультраправые радикалы, которых в России обвиняют в показательных казнях и убийствах на почве расовой ненависти.

Подробнее — в материале RT.