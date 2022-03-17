Власти Молдавии попросят «Газпром» отложить оплату задолженности
- AP
Как пишет ТАСС, правительство Молдавии не успеет провести аудит исторического долга до 1 мая.
«В этом случае существует несколько возможных сценариев. Первый предусматривает, что аудит будет отложен на более поздний срок. При втором варианте «Газпром» может отказаться от поставок газа в Молдавию», — пояснил Спыну.
Он отметил, что при выборе второго варианта страна обратится к альтернативным поставщикам.
«Газпром» ранее заявил, что подход Молдавии к аудиту долга «Молдовагаза» идёт вразрез с достигнутыми ранее договорённостями.
В октябре 2021 года сообщалось, что Молдавия и «Газпром» договорились провести аудит долга «Молдовагаза» в 2022 году.
Позднее Спыну сообщил о готовности к урегулированию недоразумений с российской компанией «Газпром» в отношении аудита долга «Молдовагаза».