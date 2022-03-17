Власти Молдавии попросят «Газпром» отложить оплату задолженности

Вице-премьер Молдавии, глава Мининфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что молдавские власти попросят «Газпром» отложить соглашение об урегулировании задолженности за потреблённое топливо на более поздний срок.

Как пишет ТАСС, правительство Молдавии не успеет провести аудит исторического долга до 1 мая.

«В этом случае существует несколько возможных сценариев. Первый предусматривает, что аудит будет отложен на более поздний срок. При втором варианте «Газпром» может отказаться от поставок газа в Молдавию», — пояснил Спыну.

Он отметил, что при выборе второго варианта страна обратится к альтернативным поставщикам.

«Газпром» ранее заявил, что подход Молдавии к аудиту долга «Молдовагаза» идёт вразрез с достигнутыми ранее договорённостями.

В октябре 2021 года сообщалось, что Молдавия и «Газпром» договорились провести аудит долга «Молдовагаза» в 2022 году.

Позднее Спыну сообщил о готовности к урегулированию недоразумений с российской компанией «Газпром» в отношении аудита долга «Молдовагаза».