В Народной милиции ДНР сообщили о гибели 1099 бойцов в шести подразделениях ВСУ

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что с начала военной спецоперации на Украине в шести подразделениях украинских войск погибли 1099 человек, ранены 1276.

Отмечается, что «всем украинским солдатам, добровольно сложившим оружие, гарантируется гуманное отношение, медицинская помощь, еда и возвращение к семьям».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за всё время военной спецоперации на Украине российские вооружённые силы уничтожили порядка 1400 танков и иной бронетехники ВСУ.

За 17 марта, по словам Конашенкова, российская военная авиация поразила 29 военных объектов Украины, а также два украинских вертолёта и 12 беспилотных летательных аппаратов.

16 марта Министерство обороны России показало видео применения БПЛА «Орлан-10» для уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.